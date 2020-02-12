عائلات جنود إسرائيليين مأسورين بالقطاع تستعد لإطلاق حملة عامة لإعادتهم

اثنان من كتائب القسام بجانب صورة لأحد الجنود المأسورين في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء: إن عائلات جنود إسرائيليين مأسورين في قطاع غزة، تستعد لإطلاق حملة عامة لإعادتهم.



وقال موقع (كان حدشوت): إن هناك تعاوناً بين عائلات الجنود شاؤول آرون، ومنجيستو، وهدار غولدين، حيث قرروا إطلاق حملة عامة لإعادة أبنائهم من قطاع غزة.



وأضاف: أن ذلك يحدث قبل خمسة أيام من الانتخابات، فيما من المتوقع أن يعقدوا مظاهرة حاشدة في بئر السبع.



وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة قبل عدة أيام: أن عدداً من الأسرى الإسرائيليين، أصيبوا خلال قصف لطائرات الاحتلال في آيار/مايو 2019.



وأضاف في تغريدة له عبر قناته على (تلجرام): "نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان أيار/ مايو 2019 على قطاع غزة، حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى، فإن عدداً من أسرى العدو، قد أصيب بشكلٍ مباشرٍ، ونتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة، ونعد أسرانا الأبطال أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم".



وتشترط حركة حماس الإفراج عن محرري صفقة "شاليط" الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد ذلك، للبدء في مفاوضات تبادل أسرى معها.