رباح: تهديدات المندوب الإسرائيلي كلام قُطّاع طرق ينطوي على عنجهية واستعلاء

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، تهديدات المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة للرئيس، بأنه كلام قُطاع طرق ومافيا، ينطوي على عنجية واستعلاء، جاء نتيجة لشعور إسرائيل بالعزلة، بعد كلمة الرئيس عباس المهمة، التي وجهها للمجتمع الدولي.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن كلمة الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن كانت معبرة عن الإجماع الوطني والشعبي، ونقل في كلمته نبض الشارع، الذي خرج في الضفة وغزة، بعشرات الآلاف للتعبير عن رفضه لخطة ترامب نتنياهو.



وأوضح، أن كلمة الرئيس عباس، يبنى عليها في تحرك دولي وحشد الدعم الدولي إلى جانب حقوق شعبنا إلى جانب طلب الحماية الدولية لشعبنا، ومواصلة التحرك في الساحة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.







وحذرت حركة (فتح) في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، مساء الثلاثاء، من الدعوة الخطيرة، التي أطلقها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، للرئيس للتنحي، وتصويره، كأنه عقبة أمام السلام وفق (وكالة الأنباء الرسمية).

رام الله - دنيا الوطن