"التحرير الفلسطينية": كلمة الرئيس عباس أكدت أن شعبنا يريد السلام



واعتبر مطر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، ما تسمى بـ (صفقة القرن) مؤامرة انكشفت خيوطها ونهايتها لدى مندوب إسرائيل، واصفاً تصريحاته بالخطيرة والمباشرة لاستهداف الرئيس عباس شخصياً.



وطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم حيال هذه التصريحات، التي تؤكد أن الرئيس، سيبقى صامداً أمام كافة العقبات التي تواجه عملية السلام.



كما دعا عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي لوضع حد لتصريحات قادة الاحتلال، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وترجمتها على الأرض.

رام الله - دنيا الوطنشدّد عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية، سفيان مطر، على أن كلمة الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، أمس، أكدت على أن شعبنا في كل مكان يريد السلام، ويرفض بالمطلق (صفقة القرن) التصفوية، وركزت على مخاطرها التي تتجاوز كل قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.