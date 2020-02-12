اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتى، فيما صادرت مركبة أحد المواطنين برام الله.



وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، داهمت مخيم العروب، شمال الخليل، واعتقلت الفتى بهاء جوابرة والشاب لؤي جوابرة، بعد اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما والتخريب في محتوياتها، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت كاحل غربي الخليل، وتواجدت في محيط منزل الأسير محمود العطاونة، المهدد بالهدم.



وفي رام الله، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، حي الطيرة، واعتقلت شابين (لم يعرف اسماهما)، وصادرت مركبة من المنطقة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان، الذين تصدوا للاقتحام الإسرائيلي.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعدة آليات، قبل أن تقوم باعتقال الشاب يامن عبيد قدومي.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية المنطقة الصناعية في عناتا، شمال شرق القدس المحتلة، وشرعت بتفتيش أرض تعود ملكيتها للمواطن نزار محمد علي.