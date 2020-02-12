قوس: أوامر إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى لتفريغه من المسلمين



من جهة ثانية، أوضح قوس في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن أوامر الإبعاد بحق المقدسيين عن المسجد الأقصى، تأتي في إطار محاولة تفريغ المسجد من المسلمين؛ ليتسنى للمستوطنين تنفيذ اقتحاماتهم بسهولة، داعياً المواطنين إلى شد الرحال للمسجد للدفاع عنه.





وأكد أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة بالقدس، أن إجراءات

الاحتلال، ومضايقاته، لن تثني شعبنا عن الرباط في المسجد وحمايته.

رام الله - دنيا الوطنرد ناصر قوس أمين، سر حركة فتح في البلدة القديمة بالقدس، على تهديدات المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، للرئيس محمود عباس، ودعوته له بالتنحي، أن المقدسيين كافة ملتفون حوله في مواقفه الثابتة المتمسكة بالثوابت الفلسطنينة، والتي تؤكد على أن القدس ليست للبيع.