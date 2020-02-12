أبو اسنينة: اقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة لـ "الإبراهيمي" تعدٍ خطير على المسجد
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مدير الحرم الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبو اسنينة، اقتحام المستوطنين، وبأعداد كبيرة للحرم يوم أمس، تعدياً خطيراً على حرم المسجد، واستفزازاً لمشاعر المسلمين، الهدف منه تفريغ المنطقة من أهلها، والسيطرة التامة عليها.
وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن الفعاليات والأمسيات التي تقام في الحرم الإبراهيمي ستتواصل، وبشكل منظم دعماً وإسناداً لصمود المواطنين من أجل الدفاع عن الحرم وحمايته.
اعتبر مدير الحرم الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبو اسنينة، اقتحام المستوطنين، وبأعداد كبيرة للحرم يوم أمس، تعدياً خطيراً على حرم المسجد، واستفزازاً لمشاعر المسلمين، الهدف منه تفريغ المنطقة من أهلها، والسيطرة التامة عليها.
وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن الفعاليات والأمسيات التي تقام في الحرم الإبراهيمي ستتواصل، وبشكل منظم دعماً وإسناداً لصمود المواطنين من أجل الدفاع عن الحرم وحمايته.
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