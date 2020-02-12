دغلس: الاحتلال يُمهد لإقامة بؤرة استيطانية جنوب شرق نابلس



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: أن سلطات الاحتلال، جرّفت حوالي 370 دونماً من خلة الجامع غرب سلفيت، معظمها تابع للأوقاف الإسلامية، والمساحة الباقية، تعود ملكيتها للمواطن محمد أبو الحافظ.





وشدّد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، على ضرورة أن يكون هناك خطوات عملية أكثر على الأرض والتعاون مع المزارع لحماية وحراسة الأراضي المهددة بالمصادرة والاستيلاء، وعدم الاستسلام للأمر الواقع.

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، أنانتهاكات المستوطنين المتواصلة، بحماية من جيش الاحتلال، بحق أراضي المواطنين الزراعية شمال الساوية جنوب شرق نابلس، هي تمهيد لإقامة بؤرة استيطانية فيها.