رياض منصور: المشاورات والاتصالات مستمرة للتوصل لموقف يعكس مضمون كلمة الرئيس عباس



وأشار في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن الرسالة التي أوصلها الرئيس عباس في خطابه أن العالم ليس مع صفقة ترامب- نتنياهو وإنما متمترس حول قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وقررات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وأكد منصور استمرار المشاورات والاتصالات؛ للتوصل لموقف يعكس مضمون ما جاء في الخطاب من أجل بناء آفاق لهذا الإجماع الدولي، وصولاً إلى الحرية والاستقلال لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.



وبشأن كلمة مندوب إسرائيل، أشار منصور إلى أن موقفه مرفوض جملة وتفصيلاً، وما جاء في كلمته يساهم في استمرار العدوان على شعبنا قائلاً: "ليس هو من يقرر من هو رئيس الشعب الفلسطيني".

رام الله - دنيا الوطنوصف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، د. رياضمنصور، خطاب الرئيس محمود عباس، أمام مرأى ومسمع العالم أمس في مجلس الأمن بالحازم والواضح، والذي عبّر عن رفض شعبنا لـ (صفقة القرن)، مجدداً التأكيد على الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال.