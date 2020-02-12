الفتياني: المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة خرج عن طوره وأهان المجتمع الدولي

وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: أن موقف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، الشجاع الذي رد فيه على المندوب الإسرائيلي، بأن موقف إسرائيل يذكر بمحاصرة الشهيد ياسر عرفات، وجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأهمية السلام العادل، ونيل الحقوق الوطنية لشعبنا، مطالباً الأمة العربية بالبناء على هذا الموقف، وحول الطرح الاقتصادي الذي قدمته بعض الدول في مجلس الأمن بدعم فلسطين.





وقال الفتياني: إن مشكلة شعبنا هوية وطنية، وليست مادية، وان القدس كما قال الرئيس ليست للمساومة أو للبيع، رغم الحصار المالي الخانق، الذي يُعانيه شعبنا، مضيفاً أن الكرامة الوطنية والحقوق الوطنية لا تُقايض بالمال.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، ماجد الفتياني: إن خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، كان واضحاً وشجاعاً صريحاً، ومتمسكاً بكل الثوابت الوطنية، رغم المحاولات البائسة للإدارة الأميركية، ومن يرضخ لضغوطاتها، خدمة لمصالحهم الضيقة على حساب حقوق شعبنا العادلة.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن كلمة رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، أكدتا على أن الشرعية الدولية، هي الأساس، وأن أي طرح خارجها لا يمكن أن يقيم السلام العادل في المنطقة بل يزيد من مستوى التطرف في المنطقة، مبينًا أن هذا الإجماع دفع بالمندوب الإسرائيلي إلى أن يخرج عن طوره ويقدم الإهانة للمجتمع الدولي، عندما طالب الرئيس بالتنحي.