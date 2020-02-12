مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

قُتل قيادي من الحوثيين، وعدد من أفراد مجموعته في محافظة الحديدة، غربي البلاد، وفق ما أعلنت قوات حكومية يمنية.



وقالت "ألوية العمالقة"، أحد مكونات القوات الموالية للحكومة بالساحل الغربي، في بيان لها عن مصدر ميداني في القوات اليمنية المشتركة قوله: إن القيادي أبو عزيز الهاشمي، لقي مصرعه مع عدد من أفراد مجموعته- دون تحديد عدد- شرقي مدينة الحديدة، بنيران القوات المشتركة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وذكرت أن "القيادي الحوثي، وأفراد مجموعته، أطلقوا النار باتجاه القوات المشتركة، التي ردت على مصادر النيران، وتمكنت من قتلهم".



وأضافت: "المليشيات التابعة لإيران، كثفت الساعات الماضية خروقاتها لاتفاق ستوكهولم، وقصفت كافة الأحياء السكنية المحررة، بمختلف الأسلحة الرشاشة، وقذائف المدفعية".



واختتمت الأمم المتحدة وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، نشر خمس نقاط مراقبة؛ لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة، ضمن المساعي الرامية إلى حل الوضع في المحافظة بشكل سلمي، بناء على اتفاق ستوكهولم.

رام الله - دنيا الوطن