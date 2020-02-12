أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

جسر "السنك"

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رام الله - دنيا الوطن

أعادت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، فتح جسر وشوارع في العاصمة بغداد، أغلقت منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019.



وأعادت قيادة عمليات بغداد، فتح (جسر السنك) الذي يربط بين جانبي الكرخ والرصافة، والذي شهد صدامات كبيرة بين المحتجين والقوات الأمنية خلال الأشهر الماضية.



ورفعت أمانة بلدية بغداد الكتل الخرسانية، التي كانت تفصل بين المحتجين والقوات الأمنية على الجسر، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأعلنت قيادة عمليات بغداد عن فتح طريق أبو نواس- شارع الرشيد، الذي كان مغلقاً وشهد أعمال عنف كبيرة، والذي يصل بين جسري السنك والجمهورية، القريبين من ساحة التحرير.