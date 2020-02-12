هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي





وقال البيان: إن أكثر من 150 مدنياً، قُتلوا في إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين، وأن عمليات الجيش السوري، كانت رداً على استفزازات المسلحين، وفق تعبيره.



وأوضحت هيئتا الأركان، أن ما وصفها "الاستفزازات المستمرة من جانب الفصائل (الإرهابية) دفعت الجيش السوري إلى القيام بعمليات، بهدف ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".



وقال البيان: إن نشاط "هيئة تحرير الشام" والفصائل التابعة لها أفشل الجهود، التي تبذلها روسيا وسوريا، والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب، كما أدى قصف المسلحين إلى مقتل أكثر من 150 مدنياً خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: أن الفصائل المسلحة، زرعت الألغام في الطرق، وأغلقت الممرات، التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين، من أجل منع خروجهم، وفق ما جاء في البيان.



وأوضح البيان: "خلال تراجع الإرهابيين، عثر الجيش السوري على معدات وذخائر، كانت بحوزة الإرهابيين من صنع دول غربية، ما يشير إلى استمرار دعم المقاتلين من الخارج".

رام الله - دنيا الوطنأصدرت هيئتا الأركان الروسية والسورية، بياناً مشتركاً، بشأن العمليات المسلحة في إدلب شمال سوريا.