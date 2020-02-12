أردوغان يُهدد بضرب قوات النظام "بكل مكان" في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب آردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء: إن بلاده عازمة على إبعاد قوات الحكومة السورية إلى خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية شباط/ فبراير، حتى لو اضطرت لاستخدام الوسائل البرية والجوية.



وأضاف في كلمة له: أن تركيا عازمة على إبعاد قوات النظام السوري، خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية شباط/فبراير، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، مشدداً على "أننا سنفعل من أجل ذلك كل ما يلزم، بما في ذلك استخدام الوسائل البرية والجوية".



وأكد الرئيس التركي، أن أنقرة لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب، رغم تجاهل الجميع للمأساة الحاصلة هناك، لافتاً إلى أن تركيا: "ستضرب جيش النظام السوري، حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي في حال اعتدائه على قواتنا".



وقال أردوغان: أقولها علناً لن يكون أحد في مأمن بمكان أهدر فيه دم الجنود الأتراك، مضيفاً: أنه "لن تستطيع الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب التحرك بحرية، كما كانت في السابق"، وفق تعبيره.