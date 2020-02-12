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شؤون فلسطينية

قيادي بـ"حماس" يعلق على تهديد داني دانون للرئيس محمود عباس

قيادي بـ"حماس" يعلق على تهديد داني دانون للرئيس محمود عباس
ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد حماد الرقب، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاحتلال الإسرائيلي، ليس غريباً عليه بأن يُطلق تهديداته تجاه فلسطين، وأبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، تعقيباً على تهديد داني دانون، ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمس في مجلس الأمن الدولي، حيث طالب بإزاحته.

وقال الرقب لـ"دنيا الوطن": "يفترض أن يكون ذلك رسالة إلى كل القوى الوطنية والإسلامية، لإغلاق كل الصفحات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأولها اتفاقية أوسلو، وما نجم عنها من اتفاقيات أمنية".

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبطش بكل أبناء الشعب الفلسطيني، سواء الذي يحمل السلاح أو الذي وافق على عملية التسوية، لذلك هذه رسالة داخلية للشعب الفلسطيني، بأنه ينبغى أن نتراص في صف واحد، وأن نلتفَ حول بعضنا البعض، وأن نترك كل خلافاتنا القديمة جانباً".

وفي السياق، أشار القيادي في حماس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يرى أي شكل من أشكال القيادة للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن (صفقة القرن) الذي تمررها الإدارة الأمريكية، خير دليل على ذلك، والتي تنزع من الفلسطينيين ثوابتهم والقدس واللاجئين، ووجود دولة فلسطينية، قادرة على الاستمرار.

وقال: "يجب التوجه إلى البيت الداخلي الفلسطيني بصورة أكثر للرد على الاحتلال، حيث إن الاحتلال قتل قادة الشعب الفلسطيني والأطفال والنساء، وبالتالي فإن ذلك ليس جديداً عليه".

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