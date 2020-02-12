مسؤولون إسرائيليون يواصلون هجومهم على الرئيس عباس





وبعد تهديد ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون أمس، هاجم وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، يوآف غالانت عن حزب (ليكود)، خطاب الرئيس عباس أمام مجلس الأمن الدولي، كما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



ونقلت (القناة السابعة) الإسرائيلية عن غالانت قوله: إن "عباس في محنة كبيرة، بسبب الخطة التي وضعتها إسرائيل، والولايات المتحدة على الطاولة".



وأضاف: أن صفقة ترامب، كشفت الوجهة الحقيقي لرئيس السلطة الفلسطينية، وفق تعبيره.



وألقى الرئيس عباس أمس الثلاثاء، كلمة في مجلس الأمن الدولي، أعلن من خلالها رفض السلطة الفلسطينية لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ: قال إن حديث مندوب إسرائيل، أمام مجلس الأمن الدولي، دعوة مباشرة لاستهداف رأس الشرعية الفلسطينية، الرئيس محمود عباس.



وأضاف الشيخ، في حديث لتلفزيون فلسطين، مساء أمس الثلاثاء، أن ما قاله مندوب إسرائيل، يذكرنا بما حصل مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، فهو دعوة لاستهداف، وتغييب الرئيس، بنفس الطريقة التي غاب بها الراحل عرفات، ودعوة مباشرة للقتل، وعلى المجتمع الدولي، أن يتحمل المسؤولية.

رام الله - دنيا الوطنواصل مسؤولون إسرائيليون، هجومهم على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس على خلفية موقفه الرافض لخطة السلام الأمريكية، وكلمته في مجلس الأمن الدولي.