وزير الدفاع الإيراني: لا يُوجد لدينا صواريخ تحمل رؤوساً نووية

قمر صناعي إيران

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي: إن إطلاق الأقمار الاصطناعية، لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي.



وأكد في تصريحات نقلتها قناة (الميادين)، أن موضوع القمر الاصطناعي ليس دفاعياً، وهو حق إيران الطبيعي، وسنكمل هذا البرنامج.



وشدّد حاتمي على أنه لا يوجد لدينا صواريخ تحمل رؤوساً نووية، لافتاً إلى أننا "نفتخر بوجود صواريخ دقيقة برؤوس حربية عادية، وقد اختبر الأميركيون ذلك في عين الأسد"، وفق تعبيره.



وأخفقت إيران قبل أيام قليلة، في وضع قمر اصطناعي محلي الصنع في مداره المحدد بالفضاء.



ونقل التليفزيون الإيراني عن مسؤولي وزارة الدفاع قولهم: إن الصاروخ، المسمى (ظفر) أطلق بنجاح لكنه لم يصل إلى المدار المحدد له، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).