جبارين يُهاجم كلمة دانون في الأمم المتحدة: خطاب استعماري

النائب يوسف جبارين

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم رئيس لجنة العلاقات الدولية في (القائمة المشتركة)، النائب د. يوسف جبارين، أقوال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، والّتي زعم فيها أن الرئيس الفلسطيني، غير جاد برغبته بالسلام، ودعا إلى إزاحته.



وقال جبارين، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "مقعد داني دانون في الأمم المتحدة موظفٌ للدفاع عن الاحتلال، الاستعمار ولمحاربة الشرعيّة الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والّتي يكمن بصلبها إقامة دولة فلسطينية على حدود عام ٦٧، إضافةً إلى حق العودة".



وأضاف جبارين: "دانون الوقح، يتحدث كآخر المستعمرين والمحتلين في العالم، وبالتالي لا شرعيّة لخطابه في المحافل الدولية والأممية المختلفة، لا يوجد فلسطيني واحد في العالم يقبل بصفقة العار المسماة بـ (صفقة القرن)، وعليه، النضال الفلسطيني من أجل حق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير مصيره مثل باقي الشعوب، لن يتوقف الا بدولةٍ فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس".



ودعا جبارين المؤسسات والهيئات الدولية إلى التمسك بالثوابت الدولية، وبمعايير القانون الدولي، بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني.