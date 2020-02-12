براك: عازمون على بناء دولة فلسطينية خالية من الأمراض وبمقدمتها آفة الفساد





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار الدكتور أحمد براك، أن الهيئة عاقدة العزم على المضي قدماً، وأكثر من أي وقت مضى، وبتصميم أكيد على بناء دولة فلسطين خالية من الأمراض، وفي مقدمتها آفة الفساد، على الرغم من كافة الظروف بالغة الخطورة والتعقيدات التي تواجه شعبنا وقضيتنا وثوابتنا الوطنية، موضحاً: أن الهيئة تعتمد بذلك على شراكتها مع كافة قطاعات المجتمع.جاء ذلك، خلال توقيع مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الفساد، وهيئة التنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير 2020.وأشار المستشار براك في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى أن أهمية التوقيع على هذه المذكرة، تكمن بكون هيئة التنظيم والإدارة، تعتبر شريكاً استراتيجياً للهيئة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، كما أن هيئة التنظيم والإدارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة كل ما يتعلق بالموارد البشرية للمؤسسة الأمنية في دولة فلسطين.وأوضح بأن الهدف من التعاون المشترك بين الجانبين هو حماية الجندي الفلسطيني والاستجابة لاحتياجاته وأولوياته الوطنية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، حيث تعتبر هيئة التنظيم والإدارة، الجهة المخولة قانوناً بوضع السياسات والإجراءات؛ لتحسين وتطوير الأداء الإداري، وأنظمة الموارد البشرية في المؤسسة الأمنية.من جانبه، شكر رئيس هيئة التنظيم والإدارة، اللواء يوسف دخل الله، هيئة مكافحة الفساد، ممثلة برئيسها وطاقمها وموظفيها على تعاونهم وتواصلهم الدائم مع هيئة التنظيم والإدارة، مؤكداً بأن هيئة مكافحة الفساد، تعتبر من الركائز الأساسية في الدولة الفلسطينية.وشدد على أهمية بناء نظام المؤسسات في الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة التعاون والعمل المشترك لمكافحة الفساد، خاصة في ظل الظروف القاسية التي تعصف بالقضية الفلسطينية في الوقت الراهن.واتفق الطرفان من خلال المذكرة على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من الدراسات والمسوح لمخاطر الفساد في عمل هيئة التنظيم والإدارة، وتحليلها بما يحقق ويؤدي بالنتيجة إلى تحصين عمل هيئة التنظيم والإدارة من تلك المخاطر.وستعمل هيئة مكافحة الفساد بموجب المذكرة على تقديم الدعم الفني اللازم لهيئة التنظيم والإدارة في تحديثها لاستراتيجيتها لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية وبرامج الموازنة الخاصة بهيئة التنظيم والإدارة، بالإضافة لتقديمها الدعم الفني اللازم من أجل تأطير وتمتين دور هيئة التنظيم والإدارة كجهة اختصاص في متابعة التشكيلات والتنقلات والانضباط الخاص بضباط وأفراد الأجهزة الأمنية، وتقديم المساعدة والمساندة المطلوبة؛ لتسهيل مهمة وعمل هيئة مكافحة الفساد، المتعلق بالتزام ضباط وأفراد في هيئة التنظيم والإدارة المكلفين، بتعبئة إقرارات الذمة المالية بموجب القانون.بدورها، ستعمل هيئة التنظيم والإدارة على اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مع جهات الاختصاص؛ لاستكمال التدريب على مدونة السلوك، والعمل على تفعيل الالتزام بها، وتعميمها على الأجهزة والمؤسسات الأمنية.