انفجاران في مكتب شركة للبريد بالعاصمة الهولندية بلا إصابات

قالت الشرطة الهولندية اليوم الأربعاء: إن انفجاراً ثاناً حدث، داخل مكتب للبريد في أمستردام، دون الإبلاغ عن ضحايا.



وكان انفجار وقع في مكتب شركة للبريد، بالمدينة صباح اليوم، فيما رجحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.



وأضافت الشرطة في بيان لها على (تويتر): أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

















رام الله - دنيا الوطن