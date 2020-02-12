طالع: "التعليم العالي" تُعلن نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية 2019- 2020





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2019- 2020.وبلغت نسبة النجاح في الامتحان، الذي تقدم له 1785 طالباً وطالبة (78.3%)، ونفذ في أكثر من 100 تخصص تقني، موزعة على 28 كلية جامعية وكلية مجتمع متوسط، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وعُقد الجزء النظري من الامتحان إلكترونياً، وبشكل موحد في المحافظات الشمالية والجنوبية من حيث التعليمات والإجراءات والمواعيد، لضمان تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة إتمام الإجراءات.وتأتي أهمية الامتحان التطبيقي الشامل، باعتباره أحد متطلبات التجسير من درجة الدبلوم المتوسط لدرجة البكالوريوس، وباعتباره أحد متطلبات الالتحاق بسوق العمل، كما ويعتبر الامتحان مصدراً للتغذية الراجعة للمهارات والكفايات، التي يكتسبها الطلبة أثناء فترة دراستهم لدرجة الدبلوم المتوسط في قطاع التعليم التقني.يذكر، أن الوزارة قامت بإعفاء الطلبة المقدسيين وطلبة البلدة القديمة في الخليل، من رسوم التسجيل للامتحان لهذا العام، دعماً لصمودهم.