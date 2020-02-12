عريقات: دانون يستخدم مجلس الأمن ليطلب من العالم التنكر للقانون الدولي

داني دانون

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رام الله - دنيا الوطن

قال د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن داني دانون، ممثل سلطة الاحتلال- وسجله حافل وموثق بالجرائم والمخالفات-، يستخدم مجلس الأمن؛ ليطلب من دول العالم التنكر للقانون الدولي، ويطالب "بوقاحة وبلا خجل بتغيير النظام فى فلسطين"، مؤكداً أن "هذه هي عقلية الاستيطان الاستعماري".



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: يبدو واضحاً أن سفيرة الولايات المتحدة، لم تقرأ مضمون الخطة التى طرحها الرئيس ترامب ونتنياهو، الخطة قررت مصير قضايا الوضع النهائي كافة، ضم القدس والأغوار والمستوطنات.



وأضاف عريقات: أن كوشنر قال: إن أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس الخطة الأمريكية، أي الفرض والإملاءات، وليس المفاوضات.



وخلص أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أنه وكالعادة فإن جميع دول العالم والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية، وقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ، القانون الدولي، المسؤولية والمنطق، بما يحقق دولتين على حدود 1967، باستثناء أمريكا وإسرائيل، أصرتا على الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ، ولقد وقف أعضاء مجلس الأمن الـ 14 مع الحق، ضد واحد.