الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على مركبة غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين، واستولت على مركبة، خلال اقتحامها حي الطيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب هيثم صقر محمود زايد (19 عاماً)، وشقيقه محمد (16 عاماً) من منزلهما في حي الطيرة، كما داهمت منزل المواطن فخر زيد أبو شعر (51 عاماً) من بيتونيا، وعبثت بمحتوياته، واقتحمت منجرته وصادرت مركبته الخاصة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.