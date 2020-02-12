(كورونا) يقتل 1113 شخصاً بالصين وأكثر من 44 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصينية الرسمية، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، و44 ألفاً و600 مصاب.



وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:"حتى منتصف الليل من يوم 11 شباط/ فبراير الجاري، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين، على بيانات من 31 إقليماً تفيد بأن عدد المصابين بلغ 44653 إصابة مؤكدة، ووفاة 1113 شخصاً"، ومؤكدة شفاء 4740 شخصاً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أكد مؤخراً أن فيروس (كورونا) يشكل تهديداً خطيراً جداً على العالم.



وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت صباح أمس الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) في البلاد إلى 1016 حالة وفاة، متخطياً بذلك لأول مرة حاجز الألف وفاة.