وزير إسرائيلي: نستعد لضربة قوية وعملية عسكرية واسعة ضد غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

عقب يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، على استمرار إطلاق البالونات المفخخة، من قطاع غزة، حيث قال: "نحن نستعد لضرب قوية وعملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة"، بحسب ما جاء على موقع (كان حدشوت).



وأضاف شتاينتس: "عندما نقرر أنه لم يعد بإمكاننا انتظار التسوية والهدوء، سنبدأ هذه العملية"، بحسب الموقع.



وشهد قطاع غزة، في الأونة الأخيرة، حالة من التوتر الشديد، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أهدافاً للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من القطاع، بزعم استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ، على مستوطنات غلاف غزة.