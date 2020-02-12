الاحتلال يُشدد من إجراءاته غرب رام الله ويعتقل مواطناً بقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من إجراءاتها العسكرية التعسفية، عند قرى وبلدات غرب رام الله.



وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال، أغلق طريق وادي الدلب، قرب بلدات دير ابزيع، وكفر نعمة شمال رام الله، كما نصب حاجزاً عند بوابة النبي صالح، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، أعاقت حركة آلاف المواطنين القادمين من شمال وغرب رام الله ومحافظتي سلفيت وقلقيلية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال، أغلقوا بوابتين حديديتين منصوبتين على مداخل قرية النبي صالح غرب رام الله، وأغلقوا بوابة عابود.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطناً من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد اقتحام عدد من منازل المواطنين.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة كفر قدوم، واعتقلت المواطن يامن عبيد القدومي (38 عاماً)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.