شؤون فلسطينية

(القائمة العربية) تُحدد شروطاً للانضمام لحكومة إسرائيلية بقيادة غانتس

(القائمة العربية) تُحدد شروطاً للانضمام لحكومة إسرائيلية بقيادة غانتس
أعضاء القائمة العربية المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
حددت (القائمة العربية)، ممثلَة في (كنيست) الإسرائيلي، شروطها لدعم والانضمام لحكومة إسرائيلية مستقبلية، برئاسة زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس. 

وأفاد راديو (جالي تساهل) الإسرائيلي، أن رئيس حزب (القائمة العربية المشتركة)، أيمن عودة، قال: إن العرب لن يقدموا دعمهم لأي حكومة، تضم زعيم حزب (يسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان. 

ومن الشروط التي وضعتها القائمة أيضاً، تعهد حزب (أزرق أبيض) عدم تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية- على الرغم من دعم الولايات المتحدة لمثل هذه الخطوة-. 

ولم يعقّب غانتس على شروط عودة، ولكن قياديين في حزب (أزرق أبيض)، استبعدوا أي تحالف مع "القائمة العربية المشتركة" مستقبلًا. 

وتدعم الخطة الأمريكية (صفقة القرن) التي صدرت مؤخرًا؛ تطبيق السيادة الإسرائيلية على ما يقرب من 30٪ من الضفة الغربية، وتدعو إلى ما يشبه "تبادل الأراضي" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وضم منطقة وادي عارة، وهو ما تعارضه (القائمة المشتركة).

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