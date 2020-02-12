قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل التحضير للقاء البرهان ونتنياهو





وأكدت القناة، أنه في بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التقى محامٍ إسرائيلي، يدعى نيك قاوفمان، مع مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، المسؤول عن علاقات نتنياهو الخارجية مع الدول العربية، واقترح عليه فكرة طيبة أو مبدعة.



وأشارت القناة، إلى أن قاوفمان، هو مواطن إسرائيلي بريطاني، يعمل كمحام في محكمة العدل الدولية بلاهاي، وهكذا أقام علاقات طيبة مع مسؤولين سودانيين، بمن فيهم النظام السابق للرئيس عمر البشير، وكذلك مع النظام الحالي في الخرطوم.

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس المجلس السيادي السوداني، عبدا الفتاح البرهان.وبحسب القناة، فإن التمهيد للقاء البرهان ونتنياهو، بدأ قبل عدة أشهر عبر وسيط إسرائيلي، عقد لقاء مع البرهان في السودان، ونقل له رسالة خطية من نتنياهو.وذكرت القناة أن جهاز (الموساد) ووزارة الخارجية والأمن القومي، بمكتب رئيس الوزراء، أقاموا اتصالات سرية مع السودان قبل عدة سنوات، ولكن قمة هذه الاتصالات السرية، بدأت قبل شهر ونصف الشهر تقريبا، عبر قناة ليست مباشرة، ولكن عبر وسيط إسرائيلي خاص، وهو محامٍ إسرائيلي بريطاني.