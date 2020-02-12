أول تعليق من حركة حماس على كلمة الرئيس عباس أمام مجلس الأمن

عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة (حماس)، أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، لم يحمل جديداً، فميا يتعلق برفض (صفقة القرن)، ولم ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني.



وقال القانوع في تصريح له: "كان لا بد أن يترجم الموقف الفلسطيني الرافض لـ (صفقة القرن) والغضب الشعبي المتواصل لخطوات عملية، تعبر عن جام غضب شعبنا، وحجم المؤامرة والتحديات التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وترسخ عملياً رفض شعبنا للصفقة"، بحسب وكالة الرأي.



وأضاف: "نجدد دعوتنا لرئيس السلطة؛ لمغادرة مربع الرفض النظري، لخطوات إجرائية تتعلق بسحب الاعتراف بالكيان، والتحلل من اتفاقيات التسوية معه".



وأشار المتحدث باسم حماس، إلى أن إطلاق يد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف كال أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، كفيلة بإيلام الاحتلال، ووقف مخططاته، وإفشال أهدافه في تمرير (صفقة القرن).