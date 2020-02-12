طقس الأربعاء: أجواء باردة وغائمة جزئياً وفرصة لتساقط زخات من الأمطار









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـومع- ص



غـداًع- ص



بعد غـدع- ص



المدينـة اليـومع – ص



غـداًع – ص



بعد غـدع- ص



القدس 12-5 15-7 15-9 بيت لحم 12-5 15-7 15-9 رام الله والبيرة 11-4 14-6 14-8 طولكرم 18-9 21-11 21-12 نابلس 13-6 16-8 16-9 قلقيلية 18-9 21-11 21-12 جنين 16-8 19-10 21-10 سلفيت 12-5 15-7 15-9 طوباس 16-8 19-10 21-10 روابي 13-6 16-8 16-9 الخليل 11-4 14-6 14-8 غزه 19-10 22-12 22-13 أريحا 20-12 22-14 22-14 خانيونس 19-10 22-12 22-13 الأغوار الشمالية 18-10 20-12 20-12 رفح 18-9 21-11 21-12 2- تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، بارداً وغائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياُ وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2020/02/13: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2020/02/14: يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو معتدلاً نهاراً بارداً ليلاً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2020/02/15: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:1- خطر التزحلق على الطرقات.