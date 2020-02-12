شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: أجواء باردة وغائمة جزئياً وفرصة لتساقط زخات من الأمطار

طقس الأربعاء: أجواء باردة وغائمة جزئياً وفرصة لتساقط زخات من الأمطار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، بارداً وغائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياُ وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2020/02/13: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/02/14: يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو معتدلاً نهاراً بارداً ليلاً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/02/15: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1- خطر التزحلق على الطرقات. 

2- تدني مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـومع- ص

غـداًع- ص

بعد غـدع- ص

المدينـةاليـومع – ص 

غـداًع – ص

بعد غـدع- ص

      القدس12-515-715-9بيت لحم12-515-715-9
رام الله والبيرة11-414-614-8طولكرم18-921-1121-12
نابلس13-616-816-9قلقيلية18-921-1121-12
جنين16-819-1021-10سلفيت12-515-715-9
طوباس16-819-1021-10روابي13-616-816-9
الخليل11-414-614-8غزه19-1022-1222-13
أريحا20-1222-1422-14خانيونس19-1022-1222-13
الأغوار الشمالية18-1020-1220-12رفح18-921-1121-12

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