شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: تطوير الواجهة البحرية لغزة تتقاطع مع رؤية الحكومة للعناقيد التنموية

وزير الحكم المحلي: تطوير الواجهة البحرية لغزة تتقاطع مع رؤية الحكومة للعناقيد التنموية
وزير الحكم المحلي مجدي الصالح
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، على أهمية تطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة، معتبرا اياها أنها تتقاطع مع رؤية وخطة الحكومة للعناقيد التنموية في الأراضي الفلسطينية.

وشدد الصالح، اليوم الثلاثاء، خلال جولة افتتح واطلع من خلالها على عدد من المشاريع بالمحافظات الجنوبية، على أهمية الميزة التنافسية لكل محافظة فلسطينية، إذ حددت 3 عناقيد تنموية لقطاع غزة وهي: العنقود الساحلي والزراعي والصناعي، مشددًا على أن الحكومة ستولي العنقود الساحلي أهمية كبرى.

وأثنى على توجهات بلدية غزة وخطواتها لتطوير الواجهة البحرية في المدينة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، ما يترك انطباعًا ايجابيًا وحضاريًا ليس لسكان المدينة فقط إنما للعالم أجمع، مطالبًا في الوقت ذاته جميع البلديات بالحذو حذو بلدية غزة في توجهاتها وسياساتها.

وأشاد الوزير الصالح بتوجهات وسياسات ومشاريع بلدية غزة الجديدة، معتبراً إياها مفاصل مهمة لخطة وزارة الحكم المحلي لعام 2020 والخطة القطاعية، والتي ركزت على 3 قضايا هي: "قطاع النفايات، ورفع قدرات الهيئات المحلية والعاملين فيها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".

وبين أن وزارة الحكم المحلي بصدد إعداد قانون منظم للشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية والحفاظ على حقوق الطرفين، لتعزيز الشراكة وتقوية إيرادات الهيئات المحلية، حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها في تطوير أدائها وتنفيذ مشاريع تطويرية جديدة.

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