بعد دقائق من تهديدات نتنياهو.. إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت عدة قذائف صاروخية، من قطاع غزة، سقطت إحداها في منطقة بغلاف غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات؛ نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في منطقة مفتوحة.



إلى ذلك، أكد موقع (حدشوت)، أنه تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة، سقطت 2 في غزة، وواحدة في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شاعر هنيغف.





وقالت القناة 13: إن انفجارًا قويًا مصدره صاروخ فلسطيني، سُمع داخل مناطق الغلاف قرب السياج الحدودي.



وعلّق المراسل العسكري الإسرائيلي، بموقع (واللا) أمير بوخبوط، على إطلاق الصواريخ بالقول: "ربما إطلاق القذيفة الصاروخية، هو رد حماس على الرسائل التي بعثت بها الحكومة الإسرائيلية من خلال الوسيط المصري".



وقبل دقائق من اطلاق القذائف، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بضربة غير مسبوقة، حيث نقلت القناة 20 الإسرائيلية، عنه، أنه قال: "نحضر لحماس شيء لم تتوقعه في حياتها، ربما سنفعل ذلك قبل الانتخابات، والأمر يعتمد على حماس".



وأضاف نتنياهو: "إذا لم تضبط حماس نفسها، سنوجه لها ضربة قاتلة، فإذا لم توقف حماس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت".