نتنياهو يهدد حماس: نحضر لكم مفاجأة لم تتوقعها يومًا في حياتكم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بضربة غير مسبوقة.



ونقلت القناة 20 الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله: "نحضر لحماس شيء لم تتوقعه في حياتها، ربما سنفعل ذلك قبل الانتخابات، والأمر يعتمد على حماس".



وأضاف نتنياهو: "إذا لم تضبط حماس نفسها، سنوجه لها ضربة قاتلة، فإذا لم توقف حماس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت".



وتابع: "لن أفصح عنها لكنها مختلفة عن السابق، لكنكم ستتذكرون ما قلته".



وكان نتنياهو، قد هدد قبل يومين، حركتي الجهاد الاسلامي وحماس بأن هناك عمل ساحق ينتظرهما في قطاع غزة، مضيفًا: "لن أفصح عن كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا مستعدون لعمل ساحق ضد منظمات غزة".