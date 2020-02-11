شؤون فلسطينية

نتنياهو يهدد حماس: نحضر لكم مفاجأة لم تتوقعها يومًا في حياتكم

نتنياهو يهدد حماس: نحضر لكم مفاجأة لم تتوقعها يومًا في حياتكم
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بضربة غير مسبوقة.

ونقلت القناة 20 الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله: "نحضر لحماس شيء لم تتوقعه في حياتها، ربما سنفعل ذلك قبل الانتخابات، والأمر يعتمد على حماس".

وأضاف نتنياهو: "إذا لم تضبط حماس نفسها، سنوجه لها ضربة قاتلة، فإذا لم توقف حماس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت".

وتابع: "لن أفصح عنها لكنها مختلفة عن السابق، لكنكم ستتذكرون ما قلته".

وكان نتنياهو، قد هدد قبل يومين، حركتي الجهاد الاسلامي وحماس بأن هناك عمل ساحق ينتظرهما في قطاع غزة، مضيفًا: "لن أفصح عن كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا مستعدون لعمل ساحق ضد منظمات غزة".

أخبار ذات صلة

وزير الحكم المحلي: تطوير الواجهة البحرية لغزة تتقاطع مع رؤية الحكومة للعناقيد التنموية

وزير الحكم المحلي: تطوير الواجهة البحرية لغزة تتقاطع مع رؤية الحكومة للعناقيد التنموية

بعد دقائق من تهديدات نتنياهو.. إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف

بعد دقائق من تهديدات نتنياهو.. إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف

أولمرت: الشريك الفلسطيني الوحيد للسلام هو أبو مازن

أولمرت: الشريك الفلسطيني الوحيد للسلام هو أبو مازن

الرئيس عباس: مستعدون لاستكمال المفاوضات من حيث ما انتهت مع أولمرت

الرئيس عباس: مستعدون لاستكمال المفاوضات من حيث ما انتهت مع أولمرت

رئاسة جامعة فلسطين: ننفي ما يُشاع حول فصل الموظفين

رئاسة جامعة فلسطين: ننفي ما يُشاع حول فصل الموظفين

الهندي: الرئيس محمود عباس سيبقى يدور في متاهة ليس لها مخرج

الهندي: الرئيس محمود عباس سيبقى يدور في متاهة ليس لها مخرج

&#34;التعليم العالي&#34; تفتتح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في ريادة الأعمال

"التعليم العالي" تفتتح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في ريادة الأعمال

فتح: استهداف الرئيس هو استهداف لوجود الشعب الفلسطيني

فتح: استهداف الرئيس هو استهداف لوجود الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: تطوير الواجهة البحرية لغزة تتقاطع مع رؤية الحكومة للعناقيد التنموية

وزير الحكم المحلي: تطوير الواجهة البحرية لغزة تتقاطع مع رؤية الحكومة للعناقيد التنموية

رئاسة جامعة فلسطين: ننفي ما يُشاع حول فصل الموظفين

رئاسة جامعة فلسطين: ننفي ما يُشاع حول فصل الموظفين

&#34;التعليم العالي&#34; تفتتح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في ريادة الأعمال

"التعليم العالي" تفتتح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في ريادة الأعمال

فتح: استهداف الرئيس هو استهداف لوجود الشعب الفلسطيني

فتح: استهداف الرئيس هو استهداف لوجود الشعب الفلسطيني

المتحف الفلسطيني يعلن عن منح بحثية حول الثقافة الفلسطينية

المتحف الفلسطيني يعلن عن منح بحثية حول الثقافة الفلسطينية

الأسير سامي الخليلي من نابلس يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

الأسير سامي الخليلي من نابلس يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

وزير الحكم المحلي يزور أهم مشروعات بلدية جباليا النزلة خلال عام 2019

وزير الحكم المحلي يزور أهم مشروعات بلدية جباليا النزلة خلال عام 2019

الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

منوعات

إطلالة جديدة لحليمة بولند.. والجمهور مصدوم: &#34;تحوّلت لدُمية&#34;

إطلالة جديدة لحليمة بولند.. والجمهور مصدوم: "تحوّلت لدُمية"

علياء بهات ورانبير كابور يحددان موعد زفافهما

علياء بهات ورانبير كابور يحددان موعد زفافهما

فجر السعيد تنشر صورة صادمة لتساقط شعرها

فجر السعيد تنشر صورة صادمة لتساقط شعرها

&#34;عارف أسرار محرجة&#34;.. زوج أنغام يتحدث عن انفصال أصالة وطارق العريان

"عارف أسرار محرجة".. زوج أنغام يتحدث عن انفصال أصالة وطارق العريان

بعدما أعلنت إصابتها بالسرطان بمرحلة خطيرة.. جواهر الكويتية تكشف مفاجأة

بعدما أعلنت إصابتها بالسرطان بمرحلة خطيرة.. جواهر الكويتية تكشف مفاجأة

12 حقيقة صادمة لم تكونوا على علم بها من قبل عن ديزني

12 حقيقة صادمة لم تكونوا على علم بها من قبل عن ديزني

ليوناردو دي كابريو يظهر مع حبيبته علناً لأول مرة

ليوناردو دي كابريو يظهر مع حبيبته علناً لأول مرة

رؤى الضبان تتحدى منتقديها بوزنها الزائد.. ماذا قالت؟

رؤى الضبان تتحدى منتقديها بوزنها الزائد.. ماذا قالت؟

هجوم على بلقيس بسبب تعليقها على تسوقها لطفلها من أمريكا

هجوم على بلقيس بسبب تعليقها على تسوقها لطفلها من أمريكا

نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مع مدربها

نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مع مدربها

عربي

الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان

الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان

انهيار محادثات سعودية قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي

انهيار محادثات سعودية قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي

شاهد: إصابات بمواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين أمام محيط البرلمان

شاهد: إصابات بمواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين أمام محيط البرلمان

رسمياً.. تونس تكشف أسباب تأجيل عرض مشروع قرار دولي بشأن (صفقة القرن)

رسمياً.. تونس تكشف أسباب تأجيل عرض مشروع قرار دولي بشأن (صفقة القرن)