نتنياهو يهدد حماس: نحضر لكم مفاجأة لم تتوقعها يومًا في حياتكم
رام الله - دنيا الوطن
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بضربة غير مسبوقة.
ونقلت القناة 20 الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله: "نحضر لحماس شيء لم تتوقعه في حياتها، ربما سنفعل ذلك قبل الانتخابات، والأمر يعتمد على حماس".
وأضاف نتنياهو: "إذا لم تضبط حماس نفسها، سنوجه لها ضربة قاتلة، فإذا لم توقف حماس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت".
وتابع: "لن أفصح عنها لكنها مختلفة عن السابق، لكنكم ستتذكرون ما قلته".
وكان نتنياهو، قد هدد قبل يومين، حركتي الجهاد الاسلامي وحماس بأن هناك عمل ساحق ينتظرهما في قطاع غزة، مضيفًا: "لن أفصح عن كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا مستعدون لعمل ساحق ضد منظمات غزة".
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بضربة غير مسبوقة.
ونقلت القناة 20 الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله: "نحضر لحماس شيء لم تتوقعه في حياتها، ربما سنفعل ذلك قبل الانتخابات، والأمر يعتمد على حماس".
وأضاف نتنياهو: "إذا لم تضبط حماس نفسها، سنوجه لها ضربة قاتلة، فإذا لم توقف حماس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت".
وتابع: "لن أفصح عنها لكنها مختلفة عن السابق، لكنكم ستتذكرون ما قلته".
وكان نتنياهو، قد هدد قبل يومين، حركتي الجهاد الاسلامي وحماس بأن هناك عمل ساحق ينتظرهما في قطاع غزة، مضيفًا: "لن أفصح عن كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا مستعدون لعمل ساحق ضد منظمات غزة".
التعليقات