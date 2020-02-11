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أبو الغيط: ما لا يوقع عليه الرئيس عباس لن يوقع عليه أي فلسطيني

أبو الغيط: ما لا يوقع عليه الرئيس عباس لن يوقع عليه أي فلسطيني
أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه مؤمن بأن ما لا يوقع عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لن يوقع عليه أي فلسطين آخر".

وقال أبو الغيط خلال كلمته أمام مجلس الأمن: "هذه طموحات وحقوق شعب، وليست مشكلة زعامة"، مضيفًا: "أنا استمعت لدعوة واضحة لإقصاء الرئيس محمود عباس، ونعته بأنه ليس شريكاً في صنع السلام، ومثل هذه الدعوة تكرس نوايا غير حميدة تجاه الرئيس الفلسطيني، وهو أمر يدعو للقلق، وهذا المنهج بالتفكير، يوضح بجلاء أن هناك مشكلة شخصنة"، بحسب ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية.

وأكد أن الخطة الأميركية، قوضت مغزى التفاوض برمته، فلم يكن مطلوباً من الوسيط، أن يقوم بتحديد صورة الحل النهائي على هذا الحل المطروح إلا بطلب من الطرفين.

وقال أبو الغيط: عملت لعقود في أروقة صنع السلام في الشرق الأوسط، وخرجت منه بدرس رئيسي مهم، أنه لا يمكن أن يستقر سلام بين الطرفين؛ إن لم يكن قائماً على العدل، ولا يمكن أن يستقر سلام في الشرق الأوسط، إن جاء في صيغة إجبار على الاستسلام، وهذه وصفة لاستمرار الصراع للأسف.

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