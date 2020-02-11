أولمرت: الشريك الفلسطيني الوحيد للسلام هو أبو مازن

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ايهود أولمرت، أن الرئيس محمود عباس فعل كل ما هو ممكن للتعبير عن التزامه بالسلام، والعمل على إيجاد بيئة مناسبة لتحقيقه بين البلدين.



وقال أولمرت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن الطريقة التي تعالج بها الولايات المتحدة عملية السلام ليست طريقة صحيحة، مشددًا بالقول: "الرئيس أبو مازن هو رجل سلام حقيقي".



وأضاف: كشريك للسلام أؤمن أن الشريك الفلسطيني الوحيد للسلام والذي يمثل الشعب الفلسطيني وهو مستعد للمفاوضات، وكان يمكن التوصل لاتفاق معه في ذلك الوقت هو الرئيس محمود عباس، وأنا أثق به لأنه كانت هناك جسور بيننا.