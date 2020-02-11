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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: مستعدون لاستكمال المفاوضات من حيث ما انتهت مع أولمرت

الرئيس عباس: مستعدون لاستكمال المفاوضات من حيث ما انتهت مع أولمرت
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم بالضم أو الاخضاع او بفرض رأي أحد الطرفين على الآخر.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت، في نيويورك، شدد الرئيس عباس على رفضه لخطة ترمب لتنكرها لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، معتبرًا أنها لن تكون أساسا لأي مفاوضات مستقبلية.

وأعرب أبو مازن عن استعداده لاستكمال المفاوضات من حيث ما انتهت مع أولمرت، وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية، وليس على اساس خطة الضم الأميركية الإسرائيلية.

وتابع: أيا كانت الأوضاع بيننا وبين الاسرائيليين لن نلجأ إلى العنف، نؤمن بمحاربة الارهاب، ولدينا 83 اتفاقا دوليا لمحاربته، ونعبر عن مواقفنا من خلال المقاومة الشعبية السلمية، فيدنا ممدودة للسلام للرجال الذين يريدون تحقيقه، برعاية دولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية.

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