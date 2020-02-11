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شؤون فلسطينية

رئاسة جامعة فلسطين: ننفي ما يُشاع حول فصل الموظفين

رئاسة جامعة فلسطين: ننفي ما يُشاع حول فصل الموظفين
جامعة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت رئاسة جامعة فلسطين، مساء الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، حول ما يروج ويشاع في الآونة الأخيرة عن فصل موظفين.

وقالت رئاسة الجامعة: "نؤكد أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأن ترويج مثل هذه الإشاعات تهدف إلى إرباك المسيرة التعليمية".

وأضافت رئاسة الجامعة: "نُهيب بالموظفين كافة عدم الإصغاء إلى مثل هذه الإشاعات وعدم ترويجها، كما وتطالبهم باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة برئاسة الجامعه ومجلس إدارتها".

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