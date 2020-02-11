رئاسة جامعة فلسطين: ننفي ما يُشاع حول فصل الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت رئاسة جامعة فلسطين، مساء الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، حول ما يروج ويشاع في الآونة الأخيرة عن فصل موظفين.
وقالت رئاسة الجامعة: "نؤكد أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأن ترويج مثل هذه الإشاعات تهدف إلى إرباك المسيرة التعليمية".
وأضافت رئاسة الجامعة: "نُهيب بالموظفين كافة عدم الإصغاء إلى مثل هذه الإشاعات وعدم ترويجها، كما وتطالبهم باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة برئاسة الجامعه ومجلس إدارتها".
أصدرت رئاسة جامعة فلسطين، مساء الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، حول ما يروج ويشاع في الآونة الأخيرة عن فصل موظفين.
وقالت رئاسة الجامعة: "نؤكد أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأن ترويج مثل هذه الإشاعات تهدف إلى إرباك المسيرة التعليمية".
وأضافت رئاسة الجامعة: "نُهيب بالموظفين كافة عدم الإصغاء إلى مثل هذه الإشاعات وعدم ترويجها، كما وتطالبهم باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة برئاسة الجامعه ومجلس إدارتها".
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