الهندي: الرئيس محمود عباس سيبقى يدور في متاهة ليس لها مخرج
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يأتِ بجديد.
و قال الهندي في تصريح نشره موقع الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء: "ما لم يغادر سياق التفاوض والشراكة مع العدو، ويوقف الخدمات الأمنية، ويبحث عن الوحدة الداخلية فإن الرئيس محمود عباس سيبقى يدور في متاهة ليس لها مخرج".
و أشار إلى أنه "رغم إجماع كل الأحزاب في الكيان الصهيوني على القضايا الأساسية إلا أن أبو مازن لا يزال يبحث عن شريك إسرائيلي"، وفق تعبيره.
أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يأتِ بجديد.
و قال الهندي في تصريح نشره موقع الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء: "ما لم يغادر سياق التفاوض والشراكة مع العدو، ويوقف الخدمات الأمنية، ويبحث عن الوحدة الداخلية فإن الرئيس محمود عباس سيبقى يدور في متاهة ليس لها مخرج".
و أشار إلى أنه "رغم إجماع كل الأحزاب في الكيان الصهيوني على القضايا الأساسية إلا أن أبو مازن لا يزال يبحث عن شريك إسرائيلي"، وفق تعبيره.
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