الهندي: الرئيس محمود عباس سيبقى يدور في متاهة ليس لها مخرج

رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يأتِ بجديد.



و قال الهندي في تصريح نشره موقع الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء: "ما لم يغادر سياق التفاوض والشراكة مع العدو، ويوقف الخدمات الأمنية، ويبحث عن الوحدة الداخلية فإن الرئيس محمود عباس سيبقى يدور في متاهة ليس لها مخرج".



و أشار إلى أنه "رغم إجماع كل الأحزاب في الكيان الصهيوني على القضايا الأساسية إلا أن أبو مازن لا يزال يبحث عن شريك إسرائيلي"، وفق تعبيره.