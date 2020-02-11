شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تفتتح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في ريادة الأعمال

"التعليم العالي" تفتتح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في ريادة الأعمال
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمشرفي "برنامج تعرف إلى عالم الأعمال في الكليات التقنية"، والذي يستمر على مدار 5 أيام.

وأوضحت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنه يتم تطبيق هذا البرنامج، من خلال مساقات ريادة الأعمال
 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومؤسسة فلسطين للتنمية.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، د. إيهاب القبج، خلال كلمته في افتتاح البرنامجي التدريبي، التزام الوزارة تجاه تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الخريجين.

وأوضح، أن الوزارة بصدد إجراء تقييم ومراجعة للعديد من البرامج الأكاديمية؛ بهدف تطوير الخطط الدراسية؛ لتواكب متطلبات سوق العمل.

ويطبق "برنامج تعرف إلى عالم الأعمال في الكليات التقنية" في أكثر من 33 دولة حول العالم، وتعتبر فلسطين من أوائل البلدان التي طورت نظاماً للإشراف على تطبيق البرنامج.

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