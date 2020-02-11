شؤون فلسطينية

الشيخ: حديث مندوب إسرائيل أمام مجلس الأمن دعوة مباشرة لاستهداف الرئيس

الشيخ: حديث مندوب إسرائيل أمام مجلس الأمن دعوة مباشرة لاستهداف الرئيس
عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ: إن حديث مندوب إسرائيل، أمام مجلس الأمن الدولي، دعوة مباشرة لاستهداف رأس الشرعية الفلسطينية، الرئيس محمود عباس.

وأضاف الشيخ، في حديث لتلفزيون فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما قاله مندوب إسرائيل، يذكرنا بما حصل مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، فهو دعوة لاستهداف، وتغييب الرئيس، بنفس الطريقة التي غاب بها الراحل عرفات، ودعوة مباشرة للقتل، وعلى المجتمع الدولي، أن يتحمل المسؤولية.

وأكد أن تقاعس الأمم المتحدة، ودول العالم عن محاسبة إسرائيل على كل ما تقوم به، هو الذي يجعلها تهدد الرئيس بشكل مباشر بهذا الشكل، مضيفاً أن الرئيس منتخب من الشعب الفلسطيني وعبر صندوق الانتخاب بطريقة ديمقراطية وفق (وكالة الأنباء الفلسطينية).

وشدد الشيخ على أن حديث مندوب إسرائيل، يدق ناقوس الخطر، وإسرائيل وأميركا تتحملان المسؤولية المباشرة عن حياة الرئيس محمود عباس، والمساس بسيادة الرئيس، تجاوز لكل الخطوط الحمراء، والمحرمات.

وقال: إذا كان الخيار والمطلوب أن يركع أو يستسلم الرئيس، فإننا نقول إن كل شعبنا مشروع شهادة، مؤكداً أن على المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته.

وتابع الشيخ: إذا اعتقدوا أنهم سيجدون من يتنازل ويركع فهم واهمون، ليس منا من يمكن أن يتنازل عن فلسطين، وعن القدس وعن حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة.

وأكد أن على كل الأصدقاء والأشقاء، الانتباه جيداً لما قاله المندوب الإسرائيلي أمام مجلس الأمن، لأن أقواله على درجة عالية من الوقاحة، والخطورة، وهو استهتار بالمنظومة الدولية.

وتساءل الشيخ، كيف يسمح المجتمع الدولي أن تقال مثل هذه العبارات، عن رئيس دولة منتخب؟، مشيراً إلى أن العبارات التي قالها مندوب إسرائيل، هي التي قيلت في المراحل الأخيرة لحياة الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

وأكد أن الرد الفلسطيني متواصل ومستمر، برفض (صفقة القرن) بكل الأشكال، قائلاً: "نحن رفضناها من سنتين، وليس من اليوم".

وأردف: نتمنى على المجتمع الدولي، أن يتحمل مسؤولياته، وهذا ما قاله الرئيس أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم، مؤكدا أنه إذا لم تنجح الشرعية الدولية، فإن البديل هو الفوضى، التي تتحمل مسؤوليتها أميركا وإسرائيل فقط.

أخبار ذات صلة

&#34;التعليم العالي&#34; تفتتح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في ريادة الأعمال

"التعليم العالي" تفتتح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في ريادة الأعمال

فتح: استهداف الرئيس هو استهداف لوجود الشعب الفلسطيني

فتح: استهداف الرئيس هو استهداف لوجود الشعب الفلسطيني

المتحف الفلسطيني يعلن عن منح بحثية حول الثقافة الفلسطينية

المتحف الفلسطيني يعلن عن منح بحثية حول الثقافة الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي: نعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة

الاتحاد الأوروبي: نعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة

الأسير سامي الخليلي من نابلس يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

الأسير سامي الخليلي من نابلس يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

وزير الحكم المحلي يزور أهم مشروعات بلدية جباليا النزلة خلال عام 2019

وزير الحكم المحلي يزور أهم مشروعات بلدية جباليا النزلة خلال عام 2019

الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

أول تعليق من حركة الجهاد الإسلامي على خطاب الرئيس بمجلس الأمن

أول تعليق من حركة الجهاد الإسلامي على خطاب الرئيس بمجلس الأمن

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تفتتح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في ريادة الأعمال

"التعليم العالي" تفتتح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في ريادة الأعمال

فتح: استهداف الرئيس هو استهداف لوجود الشعب الفلسطيني

فتح: استهداف الرئيس هو استهداف لوجود الشعب الفلسطيني

المتحف الفلسطيني يعلن عن منح بحثية حول الثقافة الفلسطينية

المتحف الفلسطيني يعلن عن منح بحثية حول الثقافة الفلسطينية

الأسير سامي الخليلي من نابلس يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

الأسير سامي الخليلي من نابلس يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

وزير الحكم المحلي يزور أهم مشروعات بلدية جباليا النزلة خلال عام 2019

وزير الحكم المحلي يزور أهم مشروعات بلدية جباليا النزلة خلال عام 2019

الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

أبو عيطة: تهديدات مباشرة من الإدارة الأمريكية للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

أبو عيطة: تهديدات مباشرة من الإدارة الأمريكية للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

صندوق الاستثمار و&#34;التمويل الدولية &#34;يوقعان اتفاقية لتمويل جزءٍ من برنامج الطاقة الشمسية

صندوق الاستثمار و"التمويل الدولية "يوقعان اتفاقية لتمويل جزءٍ من برنامج الطاقة الشمسية

منوعات

إطلالة جديدة لحليمة بولند.. والجمهور مصدوم: &#34;تحوّلت لدُمية&#34;

إطلالة جديدة لحليمة بولند.. والجمهور مصدوم: "تحوّلت لدُمية"

علياء بهات ورانبير كابور يحددان موعد زفافهما

علياء بهات ورانبير كابور يحددان موعد زفافهما

فجر السعيد تنشر صورة صادمة لتساقط شعرها

فجر السعيد تنشر صورة صادمة لتساقط شعرها

&#34;عارف أسرار محرجة&#34;.. زوج أنغام يتحدث عن انفصال أصالة وطارق العريان

"عارف أسرار محرجة".. زوج أنغام يتحدث عن انفصال أصالة وطارق العريان

بعدما أعلنت إصابتها بالسرطان بمرحلة خطيرة.. جواهر الكويتية تكشف مفاجأة

بعدما أعلنت إصابتها بالسرطان بمرحلة خطيرة.. جواهر الكويتية تكشف مفاجأة

12 حقيقة صادمة لم تكونوا على علم بها من قبل عن ديزني

12 حقيقة صادمة لم تكونوا على علم بها من قبل عن ديزني

ليوناردو دي كابريو يظهر مع حبيبته علناً لأول مرة

ليوناردو دي كابريو يظهر مع حبيبته علناً لأول مرة

رؤى الضبان تتحدى منتقديها بوزنها الزائد.. ماذا قالت؟

رؤى الضبان تتحدى منتقديها بوزنها الزائد.. ماذا قالت؟

هجوم على بلقيس بسبب تعليقها على تسوقها لطفلها من أمريكا

هجوم على بلقيس بسبب تعليقها على تسوقها لطفلها من أمريكا

نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مع مدربها

نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مع مدربها

عربي

الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان

الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان

انهيار محادثات سعودية قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي

انهيار محادثات سعودية قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي

شاهد: إصابات بمواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين أمام محيط البرلمان

شاهد: إصابات بمواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين أمام محيط البرلمان

رسمياً.. تونس تكشف أسباب تأجيل عرض مشروع قرار دولي بشأن (صفقة القرن)

رسمياً.. تونس تكشف أسباب تأجيل عرض مشروع قرار دولي بشأن (صفقة القرن)