مندوب إسرائيل بمجلس الأمن يهاجم الرئيس عباس: "ينشر الأكاذيب ولا سلام بوجوده"

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتّحدة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ينشر الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي وإيهامه بأن الحل الذي يطرحه هو الوحيد".



وأوضح السفير الإسرائيلي داني دانون بكلمة في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء "الرئيس عباس ينشر الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي وإيهامه بأن الحل الذي يطرحه هو الوحيد".



وأضاف "التقدم نحو السلام لن يتحقق طالما ظل الرئيس عباس في منصبه، وعندما يتنحى عباس يمكن حينها أن يمضي الفلسطينيون قدمًا تجاه عملية السلام".من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية.