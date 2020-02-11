الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منشآت سكنية وحظائر ماشية في منطقة "حمصة التحتا" في الأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: "إن قوات الاحتلال سلّمت إخطارا بوقف البناء في أربع منشآت تعود ملكيتها للمواطن محمد هايل بشارات.



وأضاف، أن سلطات الاحتلال سلّمت المواطن بشارات قبل حوالي شهر، إخطارا بإزالة منشآت أخرى، بحجة وقوعها في منطقة أثرية.