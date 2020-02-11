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الطفلة المصرية التي ستدخل التاريخ.. أكملت ال100 مليون

الطفلة المصرية التي ستدخل التاريخ.. أكملت ال100 مليون
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن الطفلة التي سجلت الرقم 100 مليون مصري، هي ياسمين رمضان ربيع، وهي من محافظة المنيا مركز سمالوط.

وصل عدد سكان مصر بالداخل، منذ قليل، إلى 100 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء، بحسب الساعة السكانية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء وفق ما نقل موقع (مصراوي).

وكان عدد السكان في مصر بلغ 99 مليون نسمة، في 21 يوليو 2019، وارتفع إلى 99.8 مليون شخص في 1 يناير 2020.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الساعة السكانية تسجل لحظيا عدد المواليد والوفيات عن طريق مكاتب الصحة المنتشرة حول الجمهورية.

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