أول تعليق من حركة الجهاد الإسلامي على خطاب الرئيس بمجلس الأمن





وأكد عزام في تعليقه على خطاب الرئيس محمود عباس بمجلس الأمن، أنه لا جدوى من استمرار الحديث عن السلام، وبالتالي لا معنى لأي حديث عن حلول، طالما أن أمريكا نسفت كل شيء، وطالما أن المحاولات السابقة لم تفلح، خصوصاً أن الفلسطينيين قدموا الكثير، ولم يكن هناك أي ردود من أوروبا حول رفض الصفقة.





وقال: إن الفلسطينيين مدعوون لترتيب أمورهم الداخلية، وأن نجتمع لنتدارس أمورنا، مبيناً أنه يجب التوافق على رؤية مشتركة لنعيد الفاعلية للوحدة الوطنية، خاصة أن الرئيس لم يعد يراهن على مسيرة السلام، طالما أن إسرائيل تواصل حربها ضد الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطنقال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: إنه كان من الجيد، أن يؤكد الرئيس محمود عباس، رفضه لصفقة القرن، وأنه لا يمكن لأمريكا أن تكون وسيطاً بأي شأن على الإطلاق.