شؤون فلسطينية

عائلة الفالح تتبرأ من ابنها بعد قتله لزوجته بغزة

عائلة الفالح تتبرأ من ابنها بعد قتله لزوجته بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة الفالح في الوطن والشتات، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، أعلنت فيه تبرئها من ابنها أحمد أكرم الفالح، بعد الجريمة التي ارتكبها، بقتل زوجته صفاء كمال شكشك.

وقالت العائلة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نحن في عائلة الفالح في الوطن والشتات، نعلن براءتنا التامة من ابننا أحمد أكرم الفالح، ومن فعلته النكراء في قتل زوجته صفاء كمال شكشك".

وأضافت: "وإننا إذ ندين هذه الجريمة النكراء، التي تقشعر لها الأبدان، نطالب الجهات المختصة بتطبيق شرع الله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بأسرع وقت".

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