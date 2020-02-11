أبو عيطة: تهديدات مباشرة من الادارة الامريكية للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

فايز ابو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور فايز ابو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الامر اكبر من مجرد ضغوط على القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، لافتا إلى أن ما يحدث معركة سياسية حقيقية تلاحق القيادة في مجلس الامن.



وقال أبو عيطة لـ تلفزيون (دنيا الوطن): "إن الامر يتعلق بتهديدات مباشرة من الادارة الامريكية، للقيادية الفلسطينية والرئيس عباس، فمهما هددوا فإن موقفنا ثابت، ونحن على قناعة أن الرئيس لن يزحزح عن الموقف الذي يمثل الشعب الفلسطيني".



وأشار أبو عيطة، أن الشعب الفلسطيني الذين خرجوا بتظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية، كي يقولوا كلمة واحدة، بأن الرئيس عباس يمثل الشعب الفلسطيني.



وفي السياق، قال ابو عيطة: "نحن ليس لدينا اي قلق من هذه التهديدات التي تمارسها أمريكا على القيادة الفلسطينية، حيث انها جمة وهائلة وخطيرة على القيادة والشعب الفلسطيني، والتي تشمل على حصار سياسي ومالي وغيرها، ولكننا جاهزون تحمل النتائج كلها، لأن الامر متعلق بحقوق شعبنا".



وأشار نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إلى أن هذه التهديدات الأمريكية بدأت تذهب الى الدول الاخرى، حتى لا تمارس قناعاتها بتاييد قرارات الشرعية الدولية وعدم معارضتها لصفقة القرن.



وقال: "نحن نحاول الوصول الى قواسم مشتركة على ارضية قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته"، مضيفا: "الولايات المتحدة الأمريكية تطاردنا من مكان لآخر لأنها تحاول شراء ذمم بعض الدول".



وفي السياق ذاته، أكد أبو عيطة، أن كلمة الرئيس عباس، ستكون واضحة، وليست مجرد رفض، منوها في الوقت ذاته أنه لو بقي أخر فلسطيني على قيد الحياة، فلن يوقع على صفقة الاستستلام.



وبين أن مبلغ 50 مليار دولار المقدمة في صفقة القرن هي جزء من الترغيبات التي تقدمها الادارة الامريكية، لافتا إلى أن هذه الخطة ليس فيها أي مقومات للتسوية أو اقامة دولة فلسطينية، مؤكدا انها ستبقى خلف الظهور.



وقال: "نحن نمتلك اسلحة نووية، اكبر من اسلحة اسرائيل النووية وهي ثبات الشعب الفلسطيني في ارضه"، مضيفا: "نؤمن بأن هذه الصفقة ستفشل والانتصار حليف شعبنا، فنحن حركة تحرر".