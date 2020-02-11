ميلادينوف: ندعم حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة

قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بالأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف بجلسة مجلس الأمن: إنه في الأيام التي تلت مقترح ترامب شهدنا حوادث عنيفة في القدس والضفة وغزة وحال استمرارها ستعقد الوضع على الأرض.





وأكد ميلادينوف في كلمة له بمجلس الأمن على دعم حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحان الوقت للاستماع لمقترحات للمضي قدما والتوصل لإطار وساطة لإعادة إطلاق المفاوضات ويجب تفادي الترسيخ المتواصل بالوضع الراهن





وأوضح أنه بعد إطلاق المقترح الأمريكي تعهد المسؤولين الإسرائيليين بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية وهذه ستقوض فرص السلام وحل الدولتين.

رام الله - دنيا الوطن