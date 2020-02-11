(واللا) يزعم: إسرائيل وحماس تبادلوا رسائل تهديد عبر الوفد الأمني المصري

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

زعم موقع (واللا) الإسرائيلي، أن رسائل تهديد تم مبادلتها بين جيش الاحتلال الاسرائيلي، وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك من خلال الوفد الامني المصري.



ويواصل قادة الاحتلال الاسرائيلي، اطلاق تصريحاتهم التهديدية بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، اذا ما استمر اطلاق البالونات الحارقة، والصواريخ من القطاع.



وكان الوفد الامني المصري برئاسة اللواء احمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة، قطاع غزة، قبل أيام، وأجرى محادثات في الكثير من الملفات مع الفصائل الفلسطينية.