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شؤون فلسطينية

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بـ(صفقة القرن) عند مدخل البيرة الشمالي

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بـ(صفقة القرن) عند مدخل البيرة الشمالي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص المطاطي، بينهم مصور تلفزيون فلسطين، ومراسل قناة رؤيا الأردنية، خلال المواجهات التي اندلعت، ظهر اليوم الثلاثاء، عند مدخل البيرة الشمالي، عقب قمع مسيرة سلمية منددة بـ "صفقة القرن".

وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب المواطنين، الذين تجمهروا في المكان بعد مشاركتهم في المهرجان المركزي الذي شارك فيه عشرات الآلاف من ابناء شعبنا من مختلف المحافظات وسط مدينة رام الله، تنديدا بالصفقة والتفافا حول الرئيس محمود عباس، ما أدى إلى إصابة 2 منهم بالرصاص المطاطي، و8 بالاختناق، وواحد نتيجة السقوط، وواحد بحروق وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما استهدفت تلك القوات الطواقم الطبية والصحفية المتواجدة في محيط المكان، ما أدى إلى إصابة مصور تلفزيون فلسطين أحمد مناصرة، ومراسل رؤيا الصحفي حافظ أبو صبرة بالاختناق.

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