اعتقال ستة مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء في رام الله وجنين

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشقاء واعتدت على والدهم أثناء رعيهم للأغنام في حقول قرية المغير شرق رام الله.



وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا على المواطن فتحي أبو عليا، قبل أن تعتقل أبناءه الثلاثة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أطلق قنابل الغاز تجاه المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم، وسط انتشار مكثف لدوريات الاحتلال.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى محررين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين .