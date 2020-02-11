وزير من (ليكود): مطالبة نفتالي بينت ببسط السيادة الإسرائيلية فوراً "طفولية"



وانتقد غالانت مطالبة رئيس حزب (يمينا) وزير الجيش، نفتالي بينت بفرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأماكن في الحال، واصفاً هذه المطالبة بـ"الطفولية"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضاف: أنه ليس قلقاً من احتمال، أن تؤدي الخطة الأمريكية إلى إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن الحديث يدور فعلاً عن خطة الحكم الذاتي، التي وضعها رئيس الوزراء الراحل، ميناحيم بيغن.



وبخصوص التوتر الأمني في الجنوب، استذكر غالانت، أنه سبق وأن عرض في الماضي، استهداف من يقوم بتنظيم عمل الخلايا التي تطلق البالونات الناسفة والحارقة بغية وضع الحدود الحمراء لدولة إسرائيل، بوضوح.

رام الله - دنيا الوطنقال الوزير من حزب (ليكود)، يواف غلانت، اليوم الثلاثاء: إنه لو لم تستجب إسرائيل، لطلب الولايات المتحدة، بالتريث في فرض السيادة على غور الأردن، وشمال البحر الميت، لكان الفلسطينيون سيفلحون في حشد دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار، الذي يدعو إلى شجب خطة السلام الأمريكية.